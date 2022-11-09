Более 300 ДТП произошли в Казахстане с начала ноября

Фото: polisia.kz

МВД призывает соблюдать ПДД.

С начала ноября в Казахстане произошли более 300 ДТП, в которых погибли порядка 60 человек и около 400 получили травмы. В МВД обратились к водителям и пешеходам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Особую тревогу у стражей порядка вызывают аварии, повлекшие гибель двух и более человек.

"Месяц начался ужасной аварией в Жамбылской области. Пассажирский поезд совершил столкновение с Audi 100. В результате водитель и пятеро пассажиров погибли на месте происшествия. 3 ноября в Костанайской области на дороге Аулиеколь – Жолдама водитель, управляя автомобилем Chevrolet Сobalt, не справившись с управлением, совершил опрокидывание в кювет. Трое погибли, один получил телесные повреждения", - напомнили в полиции.

В МВД призвали всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД, особенно дистанцию между автомобилями, боковой интервал, скоростной режим, а также не допускать резких торможений и движений.

"С ноября в северных регионах погодные условия резко ухудшаются. Так как люди не могут привыкнуть к этому сразу, напоминаем, что при движении по зимней дороге (в гололёд, по свежевыпавшему снегу) важно учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", - сказал зампредседателя КАП МВД РК Жандос Мураталиев.

Пешеходам советут обратить внимание на окружение, так как транспортные средства не могут резко остановиться.

"При переходе через дорогу нужно убедиться, что водитель уступает вам дорогу, и только после этого продолжить движение. Учитывать, что наушники, телефон и капюшоны очень мешают вниманию. Министерством внутренних дел поручено личному составу при несении службы оказывать помощь всем, кто остался в трудной ситуации", - отметил спикер.

Он напомнил, что в соответствии с законодательством в зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами.