Более 300 документов о безопасности продуктов признаны недействительными в Казахстане
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О большом количестве поддельных сертификатов качества на казахстанском рынке пищевых товаров заявил председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Нуртай Сабильянов на правительственном часе в Мажилисе, передаёт BaigeNews.kz.
По словам председателя Комитета по экономической реформе и региональному развитию Нуртая Сабильянова, система сертификации продукции призвана защитить рынок и отечественного потребителя от недоброкачественных товаров, но на казахстанском рынке пищевых товаров немало поддельных сертификатов качества.
"С начала года выявлено почти три тысячи небезопасных для здоровья населения товаров. Эксперты отмечают, что большинство таких товаров имеют фиктивные сертификаты качества. Их выдают "нечестные лаборатории". При этом, зачастую продукция не проходит испытаний, но оказывается на прилавках магазинов", - отметил Нуртай Сабильянов.
Сославшись на данные Министерства торговли и интеграции РК, он отметил, что с начала 2023 года отозвано 22 и приостановлено 11 аттестатов аккредитации, признано недействительными более 300 выданных документов о безопасности продукции.
"Много это или мало? Судите сами. Так как, по данным экспертов, только один сертификат позволяет реализовать больше 100 тысяч товаров и не исключено, что сомнительного качества.
Поэтому необходимо предусмотреть ужесточение требований, предъявляемых к деятельности органа по аккредитации, лабораторий и экспертов-аудиторов, а также усилить за ними контроль", - заключил Нуртай Сабильянов.
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