  • 5 Апреля, 16:39
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Более 300 детей в области Абай не проходили положенные медосмотры — прокуратура

Директора больницы привлекли к ответственности.

Сегодня, 15:28
АВТОР
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pixabay Сегодня, 15:28
Сегодня, 15:28
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Фото: pixabay

Прокуратура Жаңасемейского района области Абай в результате проверок выявила проблемы с проведением медицинских осмотров среди детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

"В 2024 году 342 ребенка в селе Абыралы не прошли обязательные осмотры, нарушив их право на бесплатную медицинскую помощь. Также, из 214 детей, которым нужно было проверить слух, обследовали только 39. В итоге 517 детей не получили необходимые медицинские осмотры в этом году", — заявили в прокуратуре области.

Отмечается, что благодаря прокурорским проверкам медицинские обследования этим детям уже начали проводить, а директор больницы привлечен к дисциплинарной ответственности.

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