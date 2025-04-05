Более 300 детей в области Абай не проходили положенные медосмотры — прокуратура
Директора больницы привлекли к ответственности.
Сегодня, 15:28
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Сегодня, 15:28Сегодня, 15:28
116Фото: pixabay
Прокуратура Жаңасемейского района области Абай в результате проверок выявила проблемы с проведением медицинских осмотров среди детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.
"В 2024 году 342 ребенка в селе Абыралы не прошли обязательные осмотры, нарушив их право на бесплатную медицинскую помощь. Также, из 214 детей, которым нужно было проверить слух, обследовали только 39. В итоге 517 детей не получили необходимые медицинские осмотры в этом году", — заявили в прокуратуре области.
Отмечается, что благодаря прокурорским проверкам медицинские обследования этим детям уже начали проводить, а директор больницы привлечен к дисциплинарной ответственности.
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