Более 300 человек спасли из снежных заносов за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки спасателями МЧС совместно с сотрудниками дорожных служб, органов внутренних дел, местных исполнительных органов из снежного заноса спасено и эвакуировано более 300 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В частности, спасено 106 человек, из них 6 детей. Эвакуировано 223 человека, из них 4 детей. На аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы совершено всего 82 выезда", - сообщили в МЧС.

В ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение: гг. Астана, Шымкент, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей и области Абай, Жетісу, Ұлытау.

"На закрытых участках автодороги республиканского, областного и местного значения в Костанайской области из застрявших в снежном заносе легковых автомобилей в ближайшие населенные пункты доставлены 37 человек. В Акмолинской области в ближайшие населенные пункты доставлены 13 человек, в Северо-Казахстанской области - 27 человек, из них 3 детей", - сообщили в ведомстве.

Также проводились поиски 2 пастухов в Актюбинской области, которые были благополучно найдены.

МЧС настоятельно рекомендует не выезжать в дальние поездки в период штормовых предупреждений. Также рекомендуем населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния.