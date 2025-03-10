Более 300 человек перевезли поездами с закрытых из-за непогоды трасс
Нацперевозчик организовал более 700 дополнительных мест в поездах
Сегодня, 22:18
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Сегодня, 22:18Сегодня, 22:18
66Фото: АО «Пассажирские перевозки»
Сложные погодные условия стали причиной частичного закрытия автомобильных трасс в ряде регионов страны. В этих условиях поезда стали единственным безопасным и надежным видом транспорта для тех, кто застрял в пути, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".
"Поезда обеспечили оперативную перевозку более 300 пассажиров со станций Ерейментау, Курорт Боровое, Акколь, Шортанды. Всего Нацперевозчик организовал более 700 дополнительных мест в поездах", — говорится в сообщении.
В компании призвали казахстанцев соблюдать меры предосторожности в непогоде и по возможности воздерживаться от поездок без необходимости.
Напомним, в 11 регионах страны из-за метели закрыты десятки дорог.
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