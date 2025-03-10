Сложные погодные условия стали причиной частичного закрытия автомобильных трасс в ряде регионов страны. В этих условиях поезда стали единственным безопасным и надежным видом транспорта для тех, кто застрял в пути, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".

"Поезда обеспечили оперативную перевозку более 300 пассажиров со станций Ерейментау, Курорт Боровое, Акколь, Шортанды. Всего Нацперевозчик организовал более 700 дополнительных мест в поездах", — говорится в сообщении.

В компании призвали казахстанцев соблюдать меры предосторожности в непогоде и по возможности воздерживаться от поездок без необходимости.

Напомним, в 11 регионах страны из-за метели закрыты десятки дорог.