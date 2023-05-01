Более 300 бегунов-любителей разных национальностей участвовали в эстафете в Астане

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В честь Дня единства народа Казахстана в столичном Триатлон парке с участием представителей разных этносов провели традиционную посадку деревьев, также в целях пропаганды здорового образа жизни здесь состоялась эстафета по бегу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании ХХХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана особо отметил роль политической модернизации и межэтнического согласия. И вот сегодня это мероприятие продолжается. Подобное соревнование впервые проводится в честь праздника единства", - сказал заместитель акима города Астаны Есет Байкен и поздравил жителей столицы с праздником.

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов-любителей, которые пробежали дистанции протяженностью 500 метров, 2,5 километра и 5 километров. По окончании торжественного мероприятия все участники были награждены специальными медалями.

"Сегодня мы отмечаем День единства народа Казахстана. Очевидно, что сохранение общественного согласия, укрепление национального единства в стране остается залогом успешного будущего государства. В праздничный день желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, успехов и весеннего настроения!" — сказал председатель Чечено-ингушского этнокультурного объединения "Вайнах" Башир Солсанов.

Отметим, что в честь Дня единства народа Казахстана с начала недели в Астане было организовано около 70 мероприятий, большинство из которых прошло на открытых площадках, чтобы подарить праздничное настроение жителям и гостям столицы.

Сегодня на четырёх площадках Астаны проходят концертные программы с участием творческих коллективов и артистов города. Праздничные концерты, театрализованные представления, цирковые показы, мероприятия для детей, спортивные мероприятия и торговая ярмарка проходят на городской площади в районе Сарыарка, у монумента "Байтерек" для жителей Есильского и Нуринского районов, в амфитеатре у Дворца Мира и согласия в районе Алматы, на Аллее писателей для жителей района Байконыр.

Для гостей выступали артисты государственной академической филармонии и звезды отечественной эстрады, среди которых Гульнур Оразымбетова, Алмас Кишкенбаев, Жигер Аупбаев, Дос, Алишер Каримов, Кайрат Баекенов, Серик Ибрагимов и другие.