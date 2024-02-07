Более 300 автомобилей скопилось из-за ДТП на трассе Караганда – Темиртау
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На трассе "Караганда – Темиртау" произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Один пострадавший госпитализирован. На трассе скопилось более 300 машин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.
В департаменте полиции Карагандинской области прокомментировали ситуацию.
"Из-за ухудшения погодных условий на трассе "Караганда – Темиртау" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх машин. В результате один человек госпитализирован, автомобили получили механические повреждения. Трасса "Караганда – Астана" перекрыта. На данном участке скопилось более 300 машин. После улучшения видимости, когда трасса будет почищена, проезд будет обеспечен с сопровождением", - сообщили в ведомстве.
Жителей области просят отслеживать прогноз погоды и не выезжать за пределы населённых пунктов при плохих погодных условиях.
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