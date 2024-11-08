Более 30 тысяч мопедистов наказали за нарушения ПДД в Алматы

В Алматы проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие “Безопасная дорога”, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На состояние аварийности в мегаполисе влияет популяризация альтернативного вида транспортных средств: мопедов и электросамокатов.

"Водителями мопедов с начала года допущено 930 ДТП, 953 человека травмированы, еще 15 погибли. С участием самокатов в городе совершено 127 ДТП, 133 человека травмированы, к счастью, погибших нет.

Кроме того, с начала года за нарушения ПДД к административной ответственности привлечены 31 894 мопедистов и 28 762 пользователей самокатов. Более 1 800 мопедов водворены на специализированную автостоянку, – сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Тимур Ногайбаев.