МВД продолжает изымать оружие для улучшения криминальной обстановки и безопасности граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе операции "Қару" за три дня полиция обнаружила более 30 тайников и изъяла 360 единиц огнестрельного оружия, 12 гранат и более трех тысяч боеприпасов. Из них семь единиц числились похищенными, в том числе четыре украдены в январских событиях. Также полиция изъяла шесть ранее утерянных единиц и 14 единиц, добровольно сданных гражданами.

"За три дня операции сотрудниками полиции обнаружено свыше 30 схронов и тайников, из незаконного оборота изъято 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более трех тысяч боеприпасов. В числе изъятого оружия семь единиц числились похищенными, из которых четыре похищены в ходе январских событий. Кроме того, полицейскими изъято шесть единиц ранее утерянного и принято от граждан 14 единиц добровольно сданного оружия", — рассказал начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Во время операции выявлено более 120 случаев незаконного хранения и ношения оружия. К ответственности привлечено 200 правонарушителей.