С новым годом
  • 31 Декабря, 20:18
  • BAIGENEWS

Более 30 спасателей отметили новоселье в Акмолинской области

Ключи от квартир им вручил замакима области.

Сегодня, 18:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ДЧС Акмолинской области Сегодня, 18:45
Сегодня, 18:45
122
Фото: ДЧС Акмолинской области

В Кокшетау в канун Нового года ключи от собственного жилья получили 32 сотрудника ДЧС Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Всего в этом году собственниками квартир стали 38 спасателей. Новый девятиэтажный дом сдан в эксплуатацию недавно. 

Ключи от жилья вручали замакима области Ернар Жаркешов и временно исполняющий обязанности начальника ДЧС Акмолинской области Бакытжан Алашов.

Главный спасатель региона, поздравляя новосёлов отметил, что обеспечение жильём сотрудников ДЧС - это одна из приоритетных задач. Получение квартир стало возможным благодаря договорённости с руководством региона. Были утверждены Дорожная карта по выделению средств на кредитование жилья сотрудникам ДЧС и положение по льготному кредитованию. 

В следующем годы обладателями собственного жилья станут ещё 42 сотрудника ДЧС Акмолинской области.

Самое читаемое

Окно закроется через 10 секунд
Наверх