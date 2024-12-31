Более 30 спасателей отметили новоселье в Акмолинской области
Ключи от квартир им вручил замакима области.
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В Кокшетау в канун Нового года ключи от собственного жилья получили 32 сотрудника ДЧС Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Всего в этом году собственниками квартир стали 38 спасателей. Новый девятиэтажный дом сдан в эксплуатацию недавно.
Ключи от жилья вручали замакима области Ернар Жаркешов и временно исполняющий обязанности начальника ДЧС Акмолинской области Бакытжан Алашов.
Главный спасатель региона, поздравляя новосёлов отметил, что обеспечение жильём сотрудников ДЧС - это одна из приоритетных задач. Получение квартир стало возможным благодаря договорённости с руководством региона. Были утверждены Дорожная карта по выделению средств на кредитование жилья сотрудникам ДЧС и положение по льготному кредитованию.
В следующем годы обладателями собственного жилья станут ещё 42 сотрудника ДЧС Акмолинской области.