В Кокшетау в канун Нового года ключи от собственного жилья получили 32 сотрудника ДЧС Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Всего в этом году собственниками квартир стали 38 спасателей. Новый девятиэтажный дом сдан в эксплуатацию недавно.

Ключи от жилья вручали замакима области Ернар Жаркешов и временно исполняющий обязанности начальника ДЧС Акмолинской области Бакытжан Алашов.

Главный спасатель региона, поздравляя новосёлов отметил, что обеспечение жильём сотрудников ДЧС - это одна из приоритетных задач. Получение квартир стало возможным благодаря договорённости с руководством региона. Были утверждены Дорожная карта по выделению средств на кредитование жилья сотрудникам ДЧС и положение по льготному кредитованию.

В следующем годы обладателями собственного жилья станут ещё 42 сотрудника ДЧС Акмолинской области.