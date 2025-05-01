В честь Дня единства народа Казахстана в столичном полку Национальной гвардии МВД РК представители разных национальностей продемонстрировали сослуживцам элементы своей культуры и традиций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В войсках правопорядка ежегодно проводятся акции "Под единым флагом", "Уроки единства", "Казахстан — наш общий дом", приуроченные ко Дню единства народа. Эти мероприятия способствуют укреплению межнационального согласия, патриотизма и дружбы среди военнослужащих, отражая богатое культурное наследие нашей страны", — отметил заместитель командира части Нурлан Башенов.

К слову, в рядах Национальной гвардии проходят службу представители более тридцати национальностей. Наиболее многочисленные среди них — русские, узбеки и татары. В меньшем числе представлены эстонцы, греки и камчадалы.