Более 30 представителей разных национальностей служат в Нацгвардии Казахстана
Наиболее многочисленные среди них — русские, узбеки и татары. В меньшем числе представлены эстонцы, греки и камчадалы.
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В честь Дня единства народа Казахстана в столичном полку Национальной гвардии МВД РК представители разных национальностей продемонстрировали сослуживцам элементы своей культуры и традиций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В войсках правопорядка ежегодно проводятся акции "Под единым флагом", "Уроки единства", "Казахстан — наш общий дом", приуроченные ко Дню единства народа. Эти мероприятия способствуют укреплению межнационального согласия, патриотизма и дружбы среди военнослужащих, отражая богатое культурное наследие нашей страны", — отметил заместитель командира части Нурлан Башенов.
К слову, в рядах Национальной гвардии проходят службу представители более тридцати национальностей. Наиболее многочисленные среди них — русские, узбеки и татары. В меньшем числе представлены эстонцы, греки и камчадалы.
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