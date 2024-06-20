Более 30 полицейских династий насчитали в ДП на транспорте

Департаментом полиции на транспорте в рамках празднования Дня Казахстанской полиции в зале ожидания железнодорожного вокзала г. Астана организована фотовыставка на тему "Династия полицейских". Вниманию пассажиров представлено около 70 фотографий династий полицейских, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

Основная цель данного мероприятия - ознакомить с историей династии и с их достижениями, пробудить интерес молодого поколения к профессии полицейского, показать важность деятельности защитников правопорядка.

Начальник Управления воспитательной и кадровой работы Данияр Аитов отметил, что семейные династии зарождаются благодаря усилиям старшего поколения, воспитывающего своих детей на примерах личного добросовестного труда и преданности избранному делу.

По его словам, на сегодняшний день в ДП на транспорте и его линейных подразделениях найдется более трех десятков семей, где работают дети и внуки ветеранов, посвятивших всю свою жизнь служению в органах внутренних дел страны.

Например, в семье Магомедовых общий стаж службы в ОВД представителей всех четырех поколений превысил 100 лет. В далеком 1923 году в Чеченской Республике начал службу в органах внутренних дел Коду Магомедов. В 30-х годах он погиб в схватке с бандитами. Сыну Харону на тот момент едва исполнился один год. После гибели отца и вынужденной депортации семьи в Казахстан жизнь мальчика и его близких изменилась навсегда. Казахская земля стала для них настоящей Родиной, где дети, внуки и правнуки пошли по стопам мужественного предка. Династия Магомедовых насчитывает уже четыре поколения. Сын Салаха Хароновича - Хасан Магомедов вот уже более 15 лет служит оперуполномоченным Линейного отдела полиции на станции Петропавловск.

А вот в семье Аблакимовых четверо братьев посвятили свою жизнь полиции. Именно здесь уважение службе за долгие годы стало общим приоритетом для братьев. Сегодня один из братьев работает в ЛОП на станции Уштобе.

Двое братьев-близнецов в семье Федуновых решили тоже пойти по стопам отца. Их отец Алексей Валерьевич отдал в общей сложности полицейской профессии 25 лет. О службе в правоохранительных органах, о трудностях, испытаний и опасности в работе Владимир и Никита Федуновы знали не понаслышке. Они вместе плечом к плечу более 20-ти лет работают в ЛОП на станции Уральск.

Среди сотрудников Департамента работают дети героев совершивших подвиги. В 1992 году оперуполномоченный Линейного отдела внутренних дел на станции Кызылорда Муратбек Омирбеков погиб при исполнении служебных обязанностей. В ходе спецоперации Муратбек Омирбеков обезвредил двоих особо опасных преступников, к сожалению, он получил ранение несовместимое с жизнью. После смерти старший лейтенант полиции М. Омирбеков был награжден орденом "Айбын" ІІ-степени. У него остались два сына, старший из них Ринат Омирбеков работает в Линейном отделе полиции на станции Шиели Кызылординской области.