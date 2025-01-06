36 нелегальных криптообменников ликвидировали в Казахстане
Разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций.
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За год в Казахстане ликвидировали 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 миллиардов тенге. Заморожены и конфискованы активы на сумму 4,8 миллиона долларов (около 2,5 миллиарда тенге), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
В Агентстве сообщили, что в результате совместной работы с Комитетом нацбезопасности и министерством культуры и информации заблокировано более 3,5 тысячи нелегальных онлайн-криптообменников.
Разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. Возвращены 545 тысяч долларов и заморожены 120 тысяч долларов.
АФМ продолжает работу с международными партнёрами для повышения контроля за криптотранзакциями и борьбы с их использованием в преступных целях.
Разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег. Усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях.
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