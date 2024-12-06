Аким Алматы рассказал, кк в 2025-2027 годах в городе будут развивать транспортную инфраструктуру. Ерболат Досаев выступил с докладом в маслихате мегаполиса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата Алматы.

"В 2025 году завершат пробивку пр. Абая и ул. Саина к БАКАД и начнут работы на ул. Тлендиева и Северное кольцо. На эти цели будет выделено 34 млрд тенге", - сказал аким Алматы.

Также, по его словам, в этом году было куплено 600 газовых и 100 электробусов, что сократило средний срок эксплуатации транспорта с шести до 2,5 лет. Помимо этого, полностью обновили троллейбусный парк, закупив 212 машин. В 2025 году планируется закупить еще 600 газовых и 200 электроавтобусов.

"В следующем году акимат планирует впервые выпустить "зеленые" облигации для реализации проектов в сфере транспорта. Дополнительно ведутся работы по привлечению внешних займов для продления метро до рынка "Барлык" и аэропорта", - добавил Досаев.

Ранее сообщалось, что в Алматы собираются закупить 100 новых школьных автобусов.