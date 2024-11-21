Более 30 машин застряли в грязи на трассе Кызылорда-Жезказган
Дорожное покрытие размокло из-за дождя.
Сегодня, 16:40
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Сегодня, 16:40Сегодня, 16:40
113Фото: КазАвтоЖол
Дожди размыли участок трассы "Кызылорда-Жезказган" в Улытауской области. В образовавшихся глубоких выбоинах застряли более 30 автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Дорожное покрытие размокло на участке с 12 по 424 километры трассы.
"В период временного ограничения движения проведена работа по эвакуации автомобилей из грязевых ловушек. Для восстановления проезда дорожники выполнили профилирование повреждённой проезжей части. Было задействовано шесть единиц спецтехники: погрузчики, автогрейдер, грузовик, ДРС", - сообщили в компании.
Движение транспорта на участке полностью восстановлено.
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