Более 30 машин застряли в грязи на трассе Кызылорда-Жезказган

Дожди размыли участок трассы "Кызылорда-Жезказган" в Улытауской области. В образовавшихся глубоких выбоинах застряли более 30 автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Дорожное покрытие размокло на участке с 12 по 424 километры трассы.

"В период временного ограничения движения проведена работа по эвакуации автомобилей из грязевых ловушек. Для восстановления проезда дорожники выполнили профилирование повреждённой проезжей части. Было задействовано шесть единиц спецтехники: погрузчики, автогрейдер, грузовик, ДРС", - сообщили в компании.

Движение транспорта на участке полностью восстановлено.