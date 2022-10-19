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  • Более 30 коллекторских агентств закрылись в Казахстане после ужесточения к ним требований
astana.sud.kz Сегодня, 14:25
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Фото: astana.sud.kz

Более 30 коллекторских агентств закрылись в Казахстане после ужесточения к ним требований

С начала 2022 года в Казахстане закрылось 31 коллекторские агентство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

По данным ведомства, основаниями для исключения 26 коллекторских агентств стали решения владельцев компаний о добровольном прекращении своей деятельности. Ещё пять агентств закрылись после 12 месяцев простоя. 

"С момента получения уведомления об исключении из реестра коллекторским агентствам запрещается заключение новых договоров о взыскании задолженности и (или) договоров, содержащих условия перехода права (требования) по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита к коллекторскому агентству", - говорится в сообщении Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Напомним, в 2022 году в Казахстане ужесточили требования к коллекторским агенствам, установив для них минимальный порог уставного капитала. С первого января минимально возможный уставной капитал коллекторских агентств был утверждён на уровне 10 миллионов тенге. В феврале финрегулятор принял решени увеличить пороги. С первого июля 2022 года до 30 миллионов тенге, а с первого января 2023 года до 50 миллионов тенге.

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#статистика #коллектор
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:25
141
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