Более 30 кг наркотиков изъяли полицейские Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Седьмого января при проверке автомашины ВАЗ-2107, в которой находился 43-летний пассажир – житель Алматы, обнаружено три мешка с наркотиками. Машина была задержана на 40 км автодороги республиканского значения Мерке – Шу – Бурыл Байтал, возле села Татты.

– Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области совместно с батальоном патрульной полиции была задержана автомашина. Высушенная марихуана, общим весом 30,7 кг, была размещена в багажном отсеке. Данные наркотические вещества гражданин намеревался перевезти в Алматы для дальнейшего сбыта, – отметил начальник УПН ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев.

Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС Мекренского района.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК “Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере”. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от десяти до 15 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия.



