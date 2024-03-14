Более 30 иностранцев принудительно выдворили из Казахстана

Для пресечения нарушения миграционного законодательства с 11 марта в стране проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Мигрант”, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Полиция проверяет места проживания иностранцев, строительные объекты, рынки, организации и работодателей, которые используют наемный труд иностранцев.

"За два дня операции выявлено 3093 нарушения миграционного законодательства. 207 работодателей привлечено к ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы. За несвоевременное информирование полиции о пребывающих у них иностранцах привлечено 1117 физических и юридических лиц", - говорится в сообщении.

Вынесено 344 судебных решения о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны. Принудительно выдворено 39 иностранцев. Всем выдворенным закрыт въезд в Казахстан на пять лет.

"Анализ миграционной ситуации показывает, что иностранцы въезжают в страну легально, однако в ряде случаев переходят в разряд нарушителей миграционного законодательства и в этом в большей степени помогают и граждане Казахстана. Немалая часть нарушений связана с привлечением иностранцев на работу без получения для этого разрешительных документов", - добавили в ведомстве.

К примеру, в Туркестанской области выявлено 20 иностранцев, которые незаконно занимались строительством школы. В Мангистауской области на каменном карьере было выявлено 36 граждан Узбекистана, работавших без разрешительных документов.

Аналогичные факты выявлены в городах Алматы и Шымкент, а также Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Незаконно осуществлявшие трудовую деятельность иностранцы и их работодатели привлечены к ответственности.

В Жамбылской области установлена причастность двух казахстанцев в организации незаконной миграции из Кыргызстана шести иностранцам. По данному факту ведется досудебное расследование.

В Алматы выявлены две гражданки с африканского континента, которые занимались оказанием боди-массажа.

Кроме того, за два дня задержано 19 разыскиваемых иностранных преступников, которые под разными предлогами пытались у нас легализоваться и жить в нашей стране. Выявлено восемь фактов незаконного пересечения государственной границы и незаконного пребывания.

Так, были задержаны граждане Турции, один из которых пытался укрыться в нашей стране от узбекского правосудия, второй же в обход официального пункта пропуска незаконно пересек государственную границу.

В аэропорту Шымкента транспортными полицейскими были задержаны две гражданки Узбекистана с поддельными “казахстанскими” паспортами, которые они приобрели в Стамбуле.