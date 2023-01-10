Более 30 долгостроев завершат в Астане в этом году

Фото: Инстаграм Жениса Касымбека

В столице в 2023 году сдадут в эксплуатацию 30 проблемных ЖК, передает BaigeNews.kz. Об этом аким Астаны Женис Касымбек написал в своём Инстаграме.

"Продолжаю на постоянной основе встречаться с нашими жителями, в том числе с дольщиками. Посетил ряд проблемных долгостроев. Как вы знаете, у каждого долгостроя своя многолетняя история. К примеру, у ЖК "Акерке-2" не было даже фундамента, а строительство ЖК "Пана" началось еще восемь лет назад", - сообщил он.

По его информации, ранее акиматом была проделана системная работа по завершению строительства долгостроев.