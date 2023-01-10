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Инстаграм Жениса Касымбека Вчера, 11:20
1072
Вчера, 11:20
1072
Фото: Инстаграм Жениса Касымбека

Более 30 долгостроев завершат в Астане в этом году

В столице в 2023 году сдадут в эксплуатацию 30 проблемных ЖК, передает BaigeNews.kz. Об этом аким Астаны Женис Касымбек написал в своём Инстаграме.

"Продолжаю на постоянной основе встречаться с нашими жителями, в том числе с дольщиками. Посетил ряд проблемных долгостроев. Как вы знаете, у каждого долгостроя своя многолетняя история. К примеру, у ЖК "Акерке-2" не было даже фундамента, а строительство ЖК "Пана" началось еще восемь лет назад", - сообщил он. 

По его информации, ранее акиматом была проделана системная работа по завершению строительства долгостроев.

"Тем не менее, перед нами стоит задача завершить оставшиеся объекты. Это более 30 ЖК, где свои квартиры на протяжении долгих лет ожидают тысячи семей. По каждому долгострою есть видение по завершению строительства. Поставил задачу завершить данные долгострои в текущем году", - отметил Касымбек.

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#строительство #Астана #долгострой
BaigeNews.kz
Вчера, 11:20
1072
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