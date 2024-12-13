Более 30 человек стали жертвами авиаударов по сектору Газа
Сегодня, 09:03
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Сегодня, 09:03Сегодня, 09:03
190Фото: Mohammed Ibrahim / unsplash.com
Не менее 33 человек стали жертвами израильских авиаударов по домам в лагере беженцев Нусейрат в центре сектора Газа, удары были нанесены в четверг вечером, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily.
По словам представителя больницы Аль-Акса, большинство раненых получили серьезные травмы.
Большое количество жертв в Нусейрате все еще находятся под завалами.