Не менее 33 человек стали жертвами израильских авиаударов по домам в лагере беженцев Нусейрат в центре сектора Газа, удары были нанесены в четверг вечером, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily.

По словам представителя больницы Аль-Акса, большинство раненых получили серьезные травмы.

Большое количество жертв в Нусейрате все еще находятся под завалами.





