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Более 30 человек стали жертвами авиаударов по сектору Газа

Сегодня, 09:03
АВТОР
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Mohammed Ibrahim / unsplash.com Сегодня, 09:03
Сегодня, 09:03
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Фото: Mohammed Ibrahim / unsplash.com

Не менее 33 человек стали жертвами израильских авиаударов по домам в лагере беженцев Нусейрат в центре сектора Газа, удары были нанесены в четверг вечером, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily.

По словам представителя больницы Аль-Акса, большинство раненых получили серьезные травмы.

Большое количество жертв в Нусейрате все еще находятся под завалами.



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