Более 30 человек спасли на трассе Алматы – Екатеринбург
Сегодня, 09:04
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Сегодня, 09:04Сегодня, 09:04
149Фото: МЧС РК
Экстренная эвакуация пассажиров из неисправного автобуса произошла ранним утром 8 ноября на автодороге Алматы – Екатеринбург, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства по ЧС.
"Спасатели вызволили 34 человека и отвезли их в ближайшее село", - говорится в информации МЧС.
Рейсовый автобус направлялся по маршруту Астана – Шымкент, однако на 900-м километре произошла техническая поломка.
"Благодаря оперативной работе спасателей они были доставлены в село Аксу-Аюлы. В медицинской помощи не нуждались", - добавили в ведомстве.
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