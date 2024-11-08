Более 30 человек спасли на трассе Алматы – Екатеринбург

Экстренная эвакуация пассажиров из неисправного автобуса произошла ранним утром 8 ноября на автодороге Алматы – Екатеринбург, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства по ЧС.

"Спасатели вызволили 34 человека и отвезли их в ближайшее село", - говорится в информации МЧС.

Рейсовый автобус направлялся по маршруту Астана – Шымкент, однако на 900-м километре произошла техническая поломка.