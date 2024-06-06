Более 30 человек погибли в результате удара ВВС Израиля по школе в Газе

Более 30 человек погибли в результате удара израильских ВВС по лагерю беженцев в центральной части Газы, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru. Об этом 6 июня сообщило иранское агентство Tasnim.

Отмечается, что более 30 палестинцев были убиты, еще десятки получили ранения после авиаудара израильских ВВС по зданию школы в Нусейрате, где находились беженцы.

Телеканал Al Mayadeen указал, что как минимум 32 человека погибли при ударе еврейского государства по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части анклава.

Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации принимавших участие в нападении 7 октября прошлого года боевиков палестинского движения ХАМАС при авиаударе по школе в Нусейрате.

"Истребители израильских ВВС, основываясь на данных разведки, нанесли точный удар по комплексу ХАМАС, расположенному на территории школы БАПОР в Нусейрате. (При ударе. — Ред.) террористы, принимавшие участие в кровавом нападении на населенные пункты на юге Израиля 7 октября, были ликвидированы", — говорится в сообщении израильской армии в Telegram-канале.

В ЦАХАЛ утверждают, что, по данным израильской разведки, ликвидированные боевики использовали школу в качестве укрытия и планировали в ближайшее время совершить теракты против израильских военнослужащих.