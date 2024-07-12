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Более 30 человек эвакуировали из горящего здания в Уральске

Сегодня, 11:20
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 11:20
Сегодня, 11:20
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Фото: baigenews.kz

В Уральске в 3-х этажном здании на первом этаже произошло загорание в служебном помещении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

Силами МЧС из здания эвакуировано 12 детей и 24 взрослых.

"Благодаря оперативным действиям спасателей пожар ликвидирован за 30 минут с момента поступления вызова. МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

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