Более 30 человек эвакуировали из горящего здания в Уральске

В Уральске в 3-х этажном здании на первом этаже произошло загорание в служебном помещении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.



Силами МЧС из здания эвакуировано 12 детей и 24 взрослых.

"Благодаря оперативным действиям спасателей пожар ликвидирован за 30 минут с момента поступления вызова. МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности", - говорится в сообщении.