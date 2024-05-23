Более 3 тысяч тракторов планируют собрать на производстве в Кокшетау

Сельское хозяйство – один из приоритетов развития экономики нашего государства. В стране большое внимание уделяется поддержке аграриев и фермеров. На развитие рынка немаловажное влияние оказывают отечественные компании, в том числе по производству сельхозтехники. Они стараются расширять ассортимент продукции и повышать доступность техники для аграриев. Как работают такие компании, читайте в материале BaigeNews.kz.

Казахстанская Агро Инновационная Корпорация дислоцируется в Кокшетау и уже 24 года занимается изготовлением и сборкой сельскохозяйственной, специализированной и коммунальной техники. Предприятие постоянно ведёт работу по расширению производства и обновлению парка. На предприятии изготавливают и собирают почвообрабатывающую, прицепную, навесную технику, трактора и комбайны. Ежегодно корпорация инвестирует в развитие предприятия. В частности на приобретение оборудования, обновление и актуализацию сборочных линий.

"На сегодняшний день введено в эксплуатацию 18 тысяч квадратных метров производственных площадей. Дополнительно мы построили 3 тысячи квадратных метров четырёхуровневых холодных складов. Там находятся элементы стеллажного хранения. Полностью обеспечены спецтехникой. На сегодняшний день мы дали старт строительству четвёртого производственного блока. Это ещё 6 тысяч квадратных метров. Внесли авансирование подрядным организациям. В течение этого года и в начале следующего года 6 тысяч новых квадратных метров будут произведены, введены в эксплуатацию и переданы нам. В мае мы в третьем производственном блоке открыли две новые сборочные линии. Тем самым мы увеличили производственные мощности", - рассказал глава КАИК Олег Балыбин.

Значительная работа проведена на предприятии по увеличению производства тракторов.

"В прошлом у нас была линия сборки тракторов, которая нам давала мощность 120-150 единиц в месяц. Сейчас мы поменяли компоновку, увеличили производственные площади, купили новое оборудование и вышли на 200-250 тракторов в месяц. Наша задача – выдать производственные мощности 3-3,5 тысячи тракторов в год, 500 комбайнов, 500 энергонасыщенных тракторов", - сказал Олег Балыбин.

Он добавил, что индустриальная программа предприятия выполнена на более чем на 85%. Будущие инвестиции составляют более 5 миллиардов тенге. В том числе эти средства предусмотрены на строительство.

"Инженерные сети мы уже подвели. Дополнительно мы заключили оборудование с европейскими партнерами на покупку покрасочного комплекса. Покрасочный комплекс у нас будет порошковый и пневматический. Мощность будет значительно выше. Кроме того, значительно будет улучшено качество. В целом наша индустриальная программа на лицо. Я считаю, мы идём достаточно успешно, уверенными шагами", - заявил директор предприятия.

По его словам, большую поддержку оказывает государство. Эта поддержка выражается в прозрачных правилах и преференциях.

"В первую очередь государство это правила, законы и преференции. Для нас очень важно, что правила прозрачные, не меняются на ходу, выполняются всеми участниками. Государство даёт преференции, отечественный производитель берёт на себя ответственность в части выполнения обязательств. Мы покупаем оборудование, увеличиваем локализацию, образовываем естественные рабочие места, делаем налоговые отчисления. Государство даёт нам преференции, которые дают нам возможность быть более конкурентными. На это идёт инвестиционный климат. Когда понимаешь, что правила не меняются, знаешь на 10 лет вперед, что будет и как будет, гораздо проще принимать решения по инвестициям", - подчеркнул Олег Балыбин.

Он считает, что важно, когда государство не занимается регулированием процессов и никоим образом не вклинивается в дела бизнеса.