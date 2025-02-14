В рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область Премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с ходом модернизации коммунально-энергетической инфраструктуры региона и мерами, принимаемыми для обеспечения бесперебойного теплоснабжения, передаёт BaigeNews.kz.

Особое внимание уделено Петропавловской ТЭЦ-2, где были проведены значительные работы по ремонту и восстановлению оборудования. Генеральный директор АО "СевКазЭнерго" доложил, что износ основных технических средств, таких как котлоагрегаты и турбогенераторы, составляет 57,3%. В 2024 году на ТЭЦ-2 был проведен капитальный ремонт котлов №1, 9 и турбин №3, 6, а также завершены ремонты четырех турбин.

Кроме того, завершено строительство дымовой трубы №1 высотой 180 метров, ввод которой запланирован на конец текущего года. Параллельно с этим продолжаются восстановительные работы трех котлов №3, 6, 11 и одной турбины №7.

Согласно информации руководства предприятия, ТЭЦ-2 полностью обеспечена углем и мазутом. На данный момент в запасах имеется 183 тыс. тонн угля, 1833 тонны мазута. Поставки топлива осуществляются в соответствии с графиком.

Своевременные подготовительные и восстановительные работы на теплоэлектроцентрали позволили обеспечить стабильную работу оборудования и систем теплоснабжения города. Текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме. Министерство энергетики РК планирует вывести объект из так называемой "красной зоны" риска в "желтую" уже в этом году.

Здесь же на предприятии руководителю Правительства доложили о реализации Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов". На сегодняшний день в Северо-Казахстанской области функционирует 490 котельных, которые снабжают теплом 363 медицинских учреждения, 585 учебных заведений, 156 объектов культуры и спорта, а также 1435 многоквартирных жилых домов.