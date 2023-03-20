Более 3 тысяч граждан Китая работают в Казахстане

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По состоянию на 1 марта 2023 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 403 иностранных гражданина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда и защиты.

"Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории: 565 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 966 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвёртой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 199 и 883 человека соответственно. Также на сезонные работы привлечены 391 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1 399 человек", - говорится в сообщении.

На данный момент в стране насчитывается 1 640 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 409 тысячи граждан Казахстана, что составляет 96 процента от общей численности работников.

"По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах строительства – 5 494 человек (41 процента); горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 455 человек (11 процентов); профессиональной, научной и технической деятельности – 995 человек (8 процентов); обрабатывающей промышленности – 889 человек (7 процентов); сельского, лесного и рыбного хозяйства – 641 человек (5 процентов)", - уточнили в ведомстве.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 3 411 человек, Индия – 1 685 человек, Турция – 1 523 человек, Великобритания – 1 073 человек, Узбекистан – 769 человек.

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда министерством труда и социальной защиты населения ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. МТСЗН установлена квота на привлечение ИРС – 22 226 единиц (0,24 процента).