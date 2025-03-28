Более 3 тысяч человек прописал в своей квартире астанчанин
Собственник квартиры привлекался к административной ответственности 14 раз.
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В прошлом году в Казахстане было выявлено около 1400 "резиновых" квартир, где люди незаконно регистрировались, создавая фиктивные адреса для получения различных льгот и прав, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщил председатель Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков, эта проблема наиболее актуальна в крупных городах, таких как Алматы, Астана и Шымкент.
Примером является случай в столице, где на одну квартиру за год было зарегистрировано 3420 человек, а собственник квартиры привлекался к административной ответственности 14 раз. За каждую фиктивную регистрацию он получал от 5 до 15 тысяч тенге, что приносило ему незаконную выгоду, нарушая закон и интересы государства.
МВД активно борется с подобными нарушениями, и, благодаря мерам, количество "резиновых" квартир значительно сократилось.
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