  • 28 Марта, 21:30
  • BAIGENEWS

Более 3 тысяч человек прописал в своей квартире астанчанин

Собственник квартиры привлекался к административной ответственности 14 раз.

Сегодня, 21:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
riabir.ru Сегодня, 21:18
Сегодня, 21:18
40
Фото: riabir.ru

В прошлом году в Казахстане было выявлено около 1400 "резиновых" квартир, где люди незаконно регистрировались, создавая фиктивные адреса для получения различных льгот и прав, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщил председатель Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков, эта проблема наиболее актуальна в крупных городах, таких как Алматы, Астана и Шымкент.

Примером является случай в столице, где на одну квартиру за год было зарегистрировано 3420 человек, а собственник квартиры привлекался к административной ответственности 14 раз. За каждую фиктивную регистрацию он получал от 5 до 15 тысяч тенге, что приносило ему незаконную выгоду, нарушая закон и интересы государства.

МВД активно борется с подобными нарушениями, и, благодаря мерам, количество "резиновых" квартир значительно сократилось.

Самое читаемое

Наверх