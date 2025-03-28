В прошлом году в Казахстане было выявлено около 1400 "резиновых" квартир, где люди незаконно регистрировались, создавая фиктивные адреса для получения различных льгот и прав, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщил председатель Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков, эта проблема наиболее актуальна в крупных городах, таких как Алматы, Астана и Шымкент.

Примером является случай в столице, где на одну квартиру за год было зарегистрировано 3420 человек, а собственник квартиры привлекался к административной ответственности 14 раз. За каждую фиктивную регистрацию он получал от 5 до 15 тысяч тенге, что приносило ему незаконную выгоду, нарушая закон и интересы государства.

МВД активно борется с подобными нарушениями, и, благодаря мерам, количество "резиновых" квартир значительно сократилось.