Более 3 триллионов тенге поступило в госбюджет за 2 месяца - Минфин

Фото: Валерия Змейкова

В государственный бюджет доходов поступило порядка 3,4 триллиона тенге, таким образом план исполнен на 107,6 процента. Об этом в ходе заседания правительства сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев, передаёт BaigeNews.kz.

"В государственный бюджет доходов поступило порядка 3,4 триллиона тенге или план исполнен на 107,6 процента. В республиканский бюджет доходов поступило 2,5 триллиона тенге или план исполнен на 100,5 процента. План по доходам перевыполнен на 12 миллиардов тенге, из них неналоговые поступления – на 20 миллиардов тенге. План по налогам не исполнен на восемь миллиардов тенге. Основная сумма неисполнения по налогам приходится на налог на добычу полезных ископаемых и экспортной таможенной пошлины на сырую нефть. Основной причиной неисполнения плана и снижения темпа роста поступлений по НДПИ и экспортной таможенной пошлины является снижение цен на основные экспортные товары за январь-февраль этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в среднем на 12,3 процента", - рассказал Жамаубаев.

По корпоративному подоходному налогу план не исполнен на 24 миллиарда тенге за счет снижения сумм авансовых платежей за январь-февраль текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по 591 крупному налогоплательщику на 44,6 процента или на 62 миллиарда тенге. При этом план перевыполнен по НДС и импортным таможенным пошлинам.