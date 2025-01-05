В Казахстане в зимний период 2024 года было введено 1284 ограничения движения из-за неблагоприятных погодных условий, а в наступившем году – 56 ограничений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

"Несмотря на предупреждения со стороны полиции и других экстренных служб, водители продолжают выезжать на закрытые участки дорог, что приводит к образованию пробок на постах. После открытия дорог многие торопятся, чтобы наверстать потерянное время. Нарушают ПДД, превышают скоростной режим, что увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий", - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения полиция сопровождает транспортные колонны при открытии дорог, а также в условиях плохой видимости. Стражи порядка помогают автомобилистам, застрявшим в снежном плену.

В 2024-2025 году полицией сопровождено более 3 млн транспортных средств:

за 3 января — 3 710 автомобилей;

за 4 января — на трассе Астана — Щучинск более 4,5 тысячи машин.

"К сожалению, на дороге не редкость случаи, когда водители игнорируют законные требования сотрудников полиции. В 2024 году к ответственности за такие нарушения было привлечено 4 111 человек. Уже в текущем году зарегистрировано 42 аналогичных случая", - проинформировали в ведомстве.

Как отметили в МВД, соблюдение законов и внимательность за рулем — ключ к безопасности.

Ведомство в очередной раз призывает граждан следить за погодными условиями, не выезжать в непогоду на дальние дистанции, строго соблюдать ПДД.

Напомним, 13 человек и пять авто ранее вызволили из снежного плена в Костанайской области.