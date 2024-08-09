Более 3 миллиардов тенге незаконно присвоили застройщики в Актобе

В Актобе вынесен приговор в отношении застройщиков, незаконно завладевших денежными средствами пайщиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Актюбинский областной суд.

Судом было установлено, что председатель Жилищного кооператива "Safina.kz" Каримов, и его подельник директор ТОО "АктобеКазахФинанс" Жарасханов, по предварительному сговору, обещая построить четыре многоквартирных дома, собрали у 312 пайщиков ЖК "Safina.kz" и ЖСК "СтройСервис-Регион" более 3 миллиардов тенге. Однако застройщики не выполнив своих обязательств, незаконно завладев денежными средствами потерпевших.

"Каримов и Жарасханов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьёй 190 часть 4 пункт 2 УК РК, Каримову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 10 лет, а Жарасханову в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 10 лет", - говорится в приговоре суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.