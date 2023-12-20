Тысячи грузовиков снега вывезли в Астане за ночь
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В период выпадения обильных осадков коммунальные службы столицы работают круглосуточно в усиленном режиме. В ночь с 19 на 20 декабря в столице убрали порядка 50 тысяч кубометров снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
"За ночь из города вывезено порядка 50 тысяч кубометров снега или свыше 3600 грузовиков. К уборке снега в Астане привлечено более 2400 дорожников и порядка 1600 спецтехники", - сообщили в акимате.
В первую очередь очищаются основные магистрали для обеспечения беспрепятственного проезда общественного транспорта. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью движения – площади, привокзальные территории, тротуары.
Работы по снегоочистке ведутся в усиленном круглосуточном режиме.
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