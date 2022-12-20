Более 290 тысяч казахстанцев устроились на работу в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства

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На 1 декабря в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы мерами содействия занятости охвачены 649,6 тысячи человек. 412,5 тысячи человек были трудоустроены, из них 292,4 тысячи – на постоянную работу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные министерства труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что на профессиональное обучение по заявкам работодателей было направлено 13,8 тысячи человек. Для открытия своего дела 21,7 тысячи человек получили государственные гранты.

На субсидируемые рабочие места трудоустроены 168,4 тысячи человек, из них: на социальные рабочие места – 14,5 тысячи; на молодёжную практику – 28,4 тысячи; на общественные работы – 118,3 тысячи, на проекты "Первое рабочее место" – 3,8 тысячи человек, "Контракт поколений" – 534 человека, "Серебряный возраст" – 2,9 тысячи человек.

В целях выбора сферы деятельности 143,6 тысячи человек прошли социальную профориентацию.

Напомним, ранее меры, способствующие занятости населения, реализовывались в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы "Еңбек", участниками которой в 2021 году стали 651,8 тысячи человек.

Участники госпрограммы были трудоустроены на постоянные и субсидируемые рабочие места, получали поддержку на развитие предпринимательства в виде микрокредитов и государственных безвозвратных грантов, проходили обучение на краткосрочных курсах и в организациях ТиПО.

Кроме того, в рамках повышения мобильности трудовых ресурсов, желающих переселяли из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы.