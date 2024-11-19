Более 290 млрд тенге пошлин уплачено в этом году по автотранспорту ― Минфин РК

Министр финансов Мади Такиев на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова доложил о принимаемых мерах по осуществлению контроля за ввозом в республику транспортных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Он сообщил, что за 10 месяцев 2024 года оформлено 143 тыс. транспортных средств, по которым уплачено 291,4 млрд тенге таможенных пошлин и налогов. 80% из них — это легковые автотранспортные средства.

"В целях исключения ввоза грузовых автотранспортных средств, несоответствующих техническому регламенту, разработан и принят совместный приказ между Комитетом госдоходов и Комитетом технического регулирования и метрологии МТИ "О взаимодействии органов государственных доходов и технического регулирования и метрологии". В рамках данного приказа проводятся совместные таможенные досмотры с сотрудниками территориальных органов Комитета технического регулирования и метрологии с привлечением аккредитованных организаций", — сказал Мади Такиев.

Ранее сообщалось, как изменения могут ожидать машиностроение в Казахстане.