Более 2,9 млрд тенге задолжали работодатели своим сотрудникам

По состоянию на 1 июля 2024 года государственными инспекторами труда на 190 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 11,2 тыс. работниками на сумму более 2,9 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

В ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено порядка 5,6 тыс. нарушений трудовых прав.

"Руководителям предприятий, на которых выявлена задолженность по зарплате, выдано 182 предписания, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 26,7 млн тенге. В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 9,5 тыс. работников. Им выплачено 2,2 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Кроме того, на особом контроле Министерства труда и социальной защиты населения РК находятся вопросы обеспечения государственного контроля за соблюдением трудового законодательства.