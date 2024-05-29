Более 29 млн тенге присвоил главбух поликлиники в Шымкенте

В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрели уголовное дело в отношении главного бухгалтера поликлиники Управления физической культуры и спорта. Органом следствия он обвинялся в присвоении вверенного чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что главбух в течение года начислял на счета работников средства сверх зарплаты. А после просил возвращать излишки на банковскую карту его знакомой. Таким образом, присваивал деньги и тратил их на свои нужды.

Ущерб государству составил более 29 миллионов тенге.

"Подсудимый признан виновным по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК и приговорён к 7,5 года лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", - сообщили в Верховном суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

