Более 29 млн тенге сверхурочных выплатили работникам в Караганде

Прокуратурой города Караганды проведена проверка в деятельности организации здравоохранения района. Установлено, что в организациях здравоохранения имеются нарушения пожарной безопасности, санитарно – эпидемиологических требований, влияющие на безопасные условия труда работников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.

"Трудовым кодексом предусмотрено, что дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска предоставляются лицам с инвалидностью первой и второй групп продолжительностью не менее шести календарных дней. Однако работникам с ограниченными возможностями не предоставлялись дополнительные дни оплачиваемого трудового отпуска. Более того, имело место ущемление их трудовых прав при привлечении к ночным работам", - говорится в сообщении.

Также, выявлено, что оплата сверхурочных работ производилась с нарушениями, не были начислены в полуторном размере исходя из дневной ставки работника.

"На сегодняшний день по акту надзора, выявленные нарушения устранены, произведена оплата сверхурочных работ более 200 работникам свыше 29 млн тенге", - добавили в прокуратуре.

Кроме того, восстановлены права 2 149 работников сферы здравоохранения, к дисциплинарной ответственности привлечены 12 лиц, к административной 27, взысканы штрафы на сумму 3 168 850 тенге.