Более 280 пешеходов за день оштрафовали в Астане
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Полицейские в Астане провели однодневную акцию “Пешеход” по безопасности дорожного движения. К ответственности привлекли 287 нарушителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в городе отмечается рост ДТП по вине пешеходов на 40,5 процента. Погибло пять граждан, получили телесные повреждения 48 человек", - сообщили в ДП Астаны.
Сотрудники полиции дежурили вблизи учебных заведений и ТРЦ, где зачастую несовершеннолетние перебегают дорогу в неустановленных местах.
Участникам дорожного движения разъясняли нормы ПДД, раздавали буклеты “Обязанности пешехода”.
"Особое внимание уделялось несовершеннолетним пешеходам, нарушавшим ПДД в части перехода проезжей части в неустановленных местах. С начала года с их участием зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий", – отметил первый замначальника ДП Астаны Эльдар Данияров.
С начала года в Астане к ответственности за нарушение ПДД привлекли около 9,5 тысячи пешеходов.
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