Более 280 пешеходов за день оштрафовали в Астане

Полицейские в Астане провели однодневную акцию “Пешеход” по безопасности дорожного движения. К ответственности привлекли 287 нарушителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в городе отмечается рост ДТП по вине пешеходов на 40,5 процента. Погибло пять граждан, получили телесные повреждения 48 человек", - сообщили в ДП Астаны.

Сотрудники полиции дежурили вблизи учебных заведений и ТРЦ, где зачастую несовершеннолетние перебегают дорогу в неустановленных местах.

Участникам дорожного движения разъясняли нормы ПДД, раздавали буклеты “Обязанности пешехода”.

"Особое внимание уделялось несовершеннолетним пешеходам, нарушавшим ПДД в части перехода проезжей части в неустановленных местах. С начала года с их участием зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий", – отметил первый замначальника ДП Астаны Эльдар Данияров.

С начала года в Астане к ответственности за нарушение ПДД привлекли около 9,5 тысячи пешеходов.