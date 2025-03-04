Более 28 млн тенге пропали со счёта жителя Астаны
Киберпреступников нашли.
Сегодня, 21:10
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Сегодня, 21:10Сегодня, 21:10
217Фото: polisia.kz
В Астане задержали киберпреступников, которые перевели 28,4 миллиона тенге со счёта горожанина на свои счета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Преступление квалифицируется по части 4 статьи 190 УК РК - "Мошенничество в крупном размере".
Задержаны три человека. Двое из них жители Актау, один - Карагандинской области. Именно на их банковские счета поступали средства, украденные у пострадавшего.
Лидер преступной группы, житель Актау, скрывался на территории города, однако был задержан и помещён в ИВС. Следственные мероприятия продолжаются.
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