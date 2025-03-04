В Астане задержали киберпреступников, которые перевели 28,4 миллиона тенге со счёта горожанина на свои счета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Преступление квалифицируется по части 4 статьи 190 УК РК - "Мошенничество в крупном размере".

Задержаны три человека. Двое из них жители Актау, один - Карагандинской области. Именно на их банковские счета поступали средства, украденные у пострадавшего.

Лидер преступной группы, житель Актау, скрывался на территории города, однако был задержан и помещён в ИВС. Следственные мероприятия продолжаются.