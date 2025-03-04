  • 4 Марта, 22:34
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Более 28 млн тенге пропали со счёта жителя Астаны

Киберпреступников нашли.

Сегодня, 21:10
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 21:10
Сегодня, 21:10
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Фото: polisia.kz

В Астане задержали киберпреступников, которые перевели 28,4 миллиона тенге со счёта горожанина на свои счета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Преступление квалифицируется по части 4 статьи 190 УК РК - "Мошенничество в крупном размере".

Задержаны три человека. Двое из них жители Актау, один - Карагандинской области. Именно на их банковские счета поступали средства, украденные у пострадавшего.

Лидер преступной группы, житель Актау, скрывался на территории города, однако был задержан и помещён в ИВС. Следственные мероприятия продолжаются.

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