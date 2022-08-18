Более 2700 золотых слитков купили казахстанцы в июле

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В июле 2022 года казахстанцы купили 2712 мерных мерных слитка общим весом 97,4 килограмма, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка. Золотые слитки можно купить в банках второго уровня и в отдельных небанковских обменных пунктах. Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Нацбанком в 2017 году.

"Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 26 процентов – 25 589 штук. Далее следуют 20-граммовые — 21 484 штуки (22 процента) и пятиграммовые — 20 735 штук (21 процент), 100-граммовые — 19 708 штук (19 процентов), 50-граммовые — 11 935 штук (12 процентов). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султан и Атырау", — сообщили в Нацбанке.

Там отметили, что золотые слитки могут выступать в качестве надёжного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков — это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту "день в день". С начала действия программы банки второго уровня и отдельные небанковские обменные пункты на обратный выкуп приняли 15 279 мерных слитков общей массой 379 килограммов, что составляет 15 процентов от общего объема реализации мерных слитков.

"Практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального Банка. Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку", — сообщает регулятор.

Сейчас купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском Банке, Jusan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.