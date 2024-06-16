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Более 270 тысяч медиков трудятся в Казахстане

Сегодня, 11:37
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Жалгасбек Токтамысов/BaigeNews.kz Сегодня, 11:37
Сегодня, 11:37
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Фото: Жалгасбек Токтамысов/BaigeNews.kz

Премьер-министр страны Олжас Бектенов поздравил медработников с профессиональным праздником, передаёт BaigeNews.kz. 

"Ваше благородное дело служит опорой для нашего общества. Заботясь о здоровье и благополучии каждого нашего жителя, вы ежедневно дарите надежду тем, кто нуждается в помощи и поддержке. В нашей стране на сегодня более 270 тысяч медицинских работников, около 70 тысяч – будущих специалистов, обучающихся в вузах. Стремление подрастающего поколения войти в профессию еще раз подтверждает её востребованность", — отметил премьер.

Олжас Бектенов подчекнул, что За последние пять лет смертность в стране, благодаря усилиям врачей и медиков, снизилась на 9%, а средняя продолжительность жизни выросла.

"Пусть ваш профессионализм и любовь к людям вдохновляют на новые достижения. Благодарю вас за преданность делу, сострадание и ваше великое доброе сердце! Искренне желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и семейного благополучия!", — говорится в тексте поздравления.

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