Более 270 тысяч медиков трудятся в Казахстане

Премьер-министр страны Олжас Бектенов поздравил медработников с профессиональным праздником, передаёт BaigeNews.kz.

"Ваше благородное дело служит опорой для нашего общества. Заботясь о здоровье и благополучии каждого нашего жителя, вы ежедневно дарите надежду тем, кто нуждается в помощи и поддержке. В нашей стране на сегодня более 270 тысяч медицинских работников, около 70 тысяч – будущих специалистов, обучающихся в вузах. Стремление подрастающего поколения войти в профессию еще раз подтверждает её востребованность", — отметил премьер.

Олжас Бектенов подчекнул, что За последние пять лет смертность в стране, благодаря усилиям врачей и медиков, снизилась на 9%, а средняя продолжительность жизни выросла.