Более 270 млн тенге задолжала работникам строительная компания

ТОО "Әскери құрылыс Астана" с 2021 года образовалась задолженность по заработной плате перед работниками на сумму свыше 270 млн. тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Главную военную прокуратуру.

Как отметили в ведомстве, у строительной компании образовалась задолженность по заработной плате перед 3 839 работниками. Работники были вынуждены обивать пороги государственных органов для получения причитающихся денег.

"Удалось арестовать более 300 млн. тенге ТОО "Әскери құрылыс Астана" по договорам с другими поставщиками, что позволило сохранить их и перенаправить на погашение долгов перед должниками первой очереди, т.е. на компенсационные выплаты работников. Таким образом, мерами ГВП 3 839 работникам выплачена задолженность по заработной плате в размере 272 млн. тенге", - сообщили в Главной военной прокуратуре.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, принятыми мерами бывшим работникам вышеуказанного ТОО выплачены компенсационные выплаты в связи с потерей работы на сумму 131 млн. тенге.