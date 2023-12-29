  • 29 Декабря, 19:28
  • BAIGENEWS

Более 270 млн тенге задолжала работникам строительная компания

Сегодня, 17:51
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 17:51
Сегодня, 17:51
113
Фото: baigenews.kz

ТОО "Әскери құрылыс Астана" с 2021 года образовалась задолженность по заработной плате перед работниками на сумму свыше 270 млн. тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Главную военную прокуратуру.

Как отметили в ведомстве, у строительной компании образовалась задолженность по заработной плате перед 3 839 работниками. Работники были вынуждены обивать пороги государственных органов для получения причитающихся денег.

"Удалось арестовать более 300 млн. тенге ТОО "Әскери құрылыс Астана" по договорам с другими поставщиками, что позволило сохранить их и перенаправить на погашение долгов перед должниками первой очереди, т.е. на компенсационные выплаты работников.

Таким образом, мерами ГВП 3 839 работникам выплачена задолженность по заработной плате в размере 272 млн. тенге", -  сообщили в Главной военной прокуратуре.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, принятыми мерами бывшим работникам вышеуказанного ТОО выплачены компенсационные выплаты в связи с потерей работы на сумму 131 млн. тенге.

Самое читаемое

Наверх