Более 263 млн тенге вернули в госказну после налоговой проверки компании в Шымкенте
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Верховным Судом удовлетворено кассационное ходатайство прокурора по возврату государству свыше 263 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Шымкент.
Решением СМАС г. Шымкент в удовлетворении административного иска ТОО "Темір-Металл Оптом" об отмене акта налоговой проверки и уведомления о результатах проверки отказано.
“Департаментом государственных доходов назначена документальная налоговая проверка в отношении ТОО по вопросу правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. По результатам проверки выставлено уведомление, согласно которому дополнительно начислено 263 млн тенге.
Уведомление Департамента основано на том, что ТОО путем формального оформления документов, расходы по сделкам с неблагонадежными поставщиками, отнесены на вычет из налогооблагаемого дохода”, - говорится в сообщении.
Не согласившись с данным решением суда ТОО обжаловало его в апелляционную инстанцию.
Постановлением судебной коллегии по административным делам суда г.Шымкент решение суда первой инстанции отменено с вынесением нового решения об удовлетворении иска.
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