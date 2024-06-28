Более 263 млн тенге вернули в госказну после налоговой проверки компании в Шымкенте

Верховным Судом удовлетворено кассационное ходатайство прокурора по возврату государству свыше 263 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Шымкент.

Решением СМАС г. Шымкент в удовлетворении административного иска ТОО "Темір-Металл Оптом" об отмене акта налоговой проверки и уведомления о результатах проверки отказано.

“Департаментом государственных доходов назначена документальная налоговая проверка в отношении ТОО по вопросу правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. По результатам проверки выставлено уведомление, согласно которому дополнительно начислено 263 млн тенге.

Уведомление Департамента основано на том, что ТОО путем формального оформления документов, расходы по сделкам с неблагонадежными поставщиками, отнесены на вычет из налогооблагаемого дохода”, - говорится в сообщении.