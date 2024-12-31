Более 2,6 тысячи дорожных рабочих вышли на уборку снега в Астане
С начала холодов коммунальщики работают в усиленном режиме.
Сегодня, 17:47
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Сегодня, 17:47Сегодня, 17:47
100Фото: акимат Астаны
Коммунальные службы в Астане круглосуточно заняты уборкой снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.
С утра 31 декабря на снегоуборочные работы вышли более 2,6 тысячи дорожных рабочих и 1 346 единиц спецтехники.
За ночь с 30 на 31 декабря 1 829 большегрузных рейсов вывезли свыше 24 тысяч кубометров снега.
По правилам, в первую очередь, в городе очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. В приоритете уборка на центральных улицах, маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.