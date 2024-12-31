Коммунальные службы в Астане круглосуточно заняты уборкой снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

С утра 31 декабря на снегоуборочные работы вышли более 2,6 тысячи дорожных рабочих и 1 346 единиц спецтехники.

За ночь с 30 на 31 декабря 1 829 большегрузных рейсов вывезли свыше 24 тысяч кубометров снега.

По правилам, в первую очередь, в городе очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. В приоритете уборка на центральных улицах, маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.