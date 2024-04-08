Более 2,6 тысяч домов подтопило в городе Кульсары Атырауской области
Сегодня, 13:14
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Сегодня, 13:14Сегодня, 13:14
100Фото: gov.kz
Количество подтопленных домов в городе Кульсары Жылыойского района составило 2680, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Силами МЧС РК в связи с затоплением города Кульсары за руслом реки Джем в мешках из 8150 штук был засыпан песок и проведено укрепление 2200 метров защитных дамб.
В настоящее время количество подтопленных домов в городе Кульсары Жылыойского района составляет 2680", - говорится в сообщении.
Также поступило за сутки 20 звонков, спасено 9 человек, эвакуировано 34 человека и домашних животных.