Более 2,6 тысяч домов подтопило в городе Кульсары Атырауской области

Количество подтопленных домов в городе Кульсары Жылыойского района составило 2680, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Силами МЧС РК в связи с затоплением города Кульсары за руслом реки Джем в мешках из 8150 штук был засыпан песок и проведено укрепление 2200 метров защитных дамб.

В настоящее время количество подтопленных домов в городе Кульсары Жылыойского района составляет 2680", - говорится в сообщении.