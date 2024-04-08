  • 8 Апреля, 13:48
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Более 2,6 тысяч домов подтопило в городе Кульсары Атырауской области

Сегодня, 13:14
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 13:14
Сегодня, 13:14
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Фото: gov.kz

Количество подтопленных домов в городе Кульсары Жылыойского района составило 2680, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Силами МЧС РК в связи с затоплением города Кульсары за руслом реки Джем в мешках из 8150 штук был засыпан песок и проведено укрепление 2200 метров защитных дамб.

В настоящее время количество подтопленных домов в городе Кульсары Жылыойского района составляет 2680", - говорится в сообщении.

Также поступило за сутки 20 звонков, спасено 9 человек, эвакуировано 34 человека и домашних животных.

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