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Более 2,6 млрд тенге из резерва правительства хотят выделить на строительство нового кампуса КазНУ

Сегодня, 17:12
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:12
Сегодня, 17:12
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Фото: baigenews.kz

Миннауки и высшего образования разработан проект постановления "О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан" на строительство нового кампуса КазНУ-града, передаёт BaigeNews.kz.

"Выделить Министерству науки и высшего образования из резерва Правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2024 год на неотложные затраты, средства в сумме 2 674 000 000 тенге для проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство нового кампуса КазНУ-град и реконструкция существующей инфраструктуры Казахского национального университета имени аль-Фараби", - сказано в документе, опубликованном на портале "Открытые НПА".

На обсуждении он будет находиться до 10 октября.

 

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