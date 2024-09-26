Более 2,6 млрд тенге из резерва правительства хотят выделить на строительство нового кампуса КазНУ

Миннауки и высшего образования разработан проект постановления "О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан" на строительство нового кампуса КазНУ-града, передаёт BaigeNews.kz.

"Выделить Министерству науки и высшего образования из резерва Правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2024 год на неотложные затраты, средства в сумме 2 674 000 000 тенге для проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство нового кампуса КазНУ-град и реконструкция существующей инфраструктуры Казахского национального университета имени аль-Фараби", - сказано в документе, опубликованном на портале "Открытые НПА".

На обсуждении он будет находиться до 10 октября.