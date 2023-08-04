Более 250 миллионов тенге: Стала известна зарплата американского форварда в "Барысе"
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Нападающий "Барыса" Райли Барбер в следующем сезоне заработает в казахстанском клубе 258 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой "Спорт-Экспресс".
В прошлом сезоне Райли Барбер играл в АХЛ в фарм-клубе "Далласа", где за 69 встреч он набрал 64 (32+32) балла. Всего он сыграл 16 матчей в НХЛ и более 430 матчей в АХЛ.
Райли Барбер входил в состав юниорской и молодёжной сборной США. В прошлом году игрок "Барыса" сыграл впервые на чемпионате мира.
О том, что он пополнил состав столичного клуба стало известно 3 августа. Одностороннее соглашение будет действовать до 30 апреля 2024 года.
Отметим, что в прошлом сезоне ХК "Барыс" было выделено восемь миллиардов тенге.
Ранее BaigeNews.kz писал о том, как финансируется профессиональный спорт в Казахстане.
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