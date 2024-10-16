Более 250 книг казахстанских авторов представили на Франкфуртской книжной ярмарке

Во Франкфурте-на-Майне проходит книжная ярмарка FrankfurterBuchmesse-2024. Более 1 000 авторов из 95 стран презентуют свои книги, журналы и газеты. При поддержке Минкультуры и информации РК для казахстанских издателей организован специальный стенд, на котором представлено более 250 книг, передаёт BaigeNews.kz.

В международной ярмарке участвуют более 30 представителей из Казахстана, включая общественных деятелей, отечественных издателей и переводчиков, а также такие крупные издательства, как "Мектеп", "Алматыкітап", "Атамұра", ARMAN-PV, Steppe & World Publishing, ASTANA-KITAP и АmalBooks.

"Участие Казахстана в книжной ярмарке Frankfurter Buchmesse-2024 — важное историческое событие для нашей страны. Это международная платформа, на которой мы можем представить наше культурное наследие и продемонстрировать казахстанских авторов и издателей на мировом уровне. В рамках ярмарки мы не только представим отечественные публикации, но и запланировали важные встречи и переговоры для установления стратегических связей на будущее. Эта инициатива предоставляет уникальную возможность для развития нашего книжного рынка, его выхода на новый уровень и распространения произведений авторов по всему миру", — отметил председатель Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК Рустам Али.

Помимо выставки, в рамках Frankfurter Buchmesse пройдут семинары, круглые столы, концерты и другие культурные мероприятия.

Frankfurter Buchmesse — ежегодная крупнейшая книжная ярмарка в мире.