Более 2,5 тысячи кустов опийного мака вырастил на своём участке житель Туркестанской области

Фото: polisia.kz

Более 2,5 тысячи кустов кокнара изъяли полицейские у жителя Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Посевы наркосодержащего растения сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Туркестанской области совместно с полицейскими Шардаринского РОП обнаружили при осмотре дома жителя Шардаринского района. В его дворе оперативники изъяли 2 454 наркосодержащих кустов, похожих на кокнар, а также свыше 80 приготовленных к сушке кустов данного растения.

"В ходе обыска также были обнаружены мешочек с содержимым наркотического вещества весом около 100 граммов и стеклянная ёмкость с семенами кокнара. Назначена экспертиза. По данному факту проводится досудебное расследование по двум статьям: статья 296 УК РК - "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта" и статья 300 УК РК - "Незаконное культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества", - говорится в сообщении.

Сейчас проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства дела.