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Более 25 тысячи гектаров земли возвращено в госсобственность в СКО

Сегодня, 07:38
АВТОР
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прокуратура СКО Сегодня, 07:38
Сегодня, 07:38
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Фото: прокуратура СКО

Прокуратурой СКО с начала текущего года в государственную собственность возвращены земельные участки на сумму свыше 497 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе комплексной работы по выявлению и возврату неиспользуемой земли стало известно, что в Тайыншинском и Уалихановском районах на протяжении длительного времени собственники не использовали по целевому назначению земли общей площадью более 25 тысячи гектаров.

"Мерами надзора в судебном порядке земля возвращена государству и сегодня вовлекается в легальный экономический оборот", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Работа в данном направлении продолжается.

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