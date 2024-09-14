Более 25 тысячи гектаров земли возвращено в госсобственность в СКО
Сегодня, 07:38
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Сегодня, 07:38Сегодня, 07:38
119Фото: прокуратура СКО
Прокуратурой СКО с начала текущего года в государственную собственность возвращены земельные участки на сумму свыше 497 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе комплексной работы по выявлению и возврату неиспользуемой земли стало известно, что в Тайыншинском и Уалихановском районах на протяжении длительного времени собственники не использовали по целевому назначению земли общей площадью более 25 тысячи гектаров.
"Мерами надзора в судебном порядке земля возвращена государству и сегодня вовлекается в легальный экономический оборот", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Работа в данном направлении продолжается.