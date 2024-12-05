Свыше 25 тонн рачков Artemia salina изъяли в Аксу

Сотрудники прокуратуры Павлодарской области выявили подпольный цех по переработке рачков Artemia salina, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

"Установлено, что в степной зоне г. Аксу группа лиц без разрешительных документов занималась очисткой добытой артемии. По факту незаконной добычи рыбных ресурсов начато досудебное расследование по статье 335 Уголовного кодекса. Изъято порядка 500 мешков продукции объемом более 25 тонн, назначены соответствующие экспертизы", - говорится в сообщении.