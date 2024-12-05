Свыше 25 тонн рачков Artemia salina изъяли в Аксу
По выявленному правонарушению назначены экспертизы.
Сегодня, 18:43
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Сегодня, 18:43Сегодня, 18:43
97Фото: Pinterest
Сотрудники прокуратуры Павлодарской области выявили подпольный цех по переработке рачков Artemia salina, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
"Установлено, что в степной зоне г. Аксу группа лиц без разрешительных документов занималась очисткой добытой артемии. По факту незаконной добычи рыбных ресурсов начато досудебное расследование по статье 335 Уголовного кодекса. Изъято порядка 500 мешков продукции объемом более 25 тонн, назначены соответствующие экспертизы", - говорится в сообщении.
Работа по предотвращению незаконной добычи природных ресурсов продолжается.
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